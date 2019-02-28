فورد برونكو 2020 منافسة جيب رانجلر تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت فورد منذ عامين بأن برونكو ستعود في 2020، واليوم ظهرت لأول مرة أثناء اختبارها على أرض الواقع.

تمتلك الـ SUV صندوق خلفي صغير مغطى وهيكلة توحي بأنها تستند على شاصيه رينجر، وصحيح أن هذا ليس تصميمها النهائي لكنه يعطي انطباعاً بأنها ستكون سيارة طرق وعرة قلباً وقالباً، على أن تُبنى في مصنع ميشيغان بجانب البيك أب.

تجهيزات الطرق الوعرة واضحة في النموذج الاختباري تتضمنها لوحة حماية أمامية، عجلات سداسية الشكل بإطارات عريضة مع ارتفاع شاهق عن الأرض.

هذا كله يؤكد بأن برونكو ستنافس جيب رانجلر، وسيساهم في ذلك امتلاكها لمسات تصميم كلاسيكية مثلها، لكن خلاف ذلك لا توجد معلومات تذكر متوفرة عنها.

أما بالنسبة إلى مولدات الطاقة، فإن فورد أكدت سابقاً تقديم برونكو بنسخة هايبرد، كما ستتاح بمحركات تقليدية نعتقد أنه سيتضمنها المتوفر في رينجر سعة 2.3 لتر 4 سلندر إيكوبوست قوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر،