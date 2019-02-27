رئيس أرامكو يكشف إذا السيارات الكهربائية ستضر بالنفط السعودي

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الخليج ٣٦٥ نت – أكّد “أمين حسن الناصر” رئيس “أرامكو السعودية”، على أن تصوّر بعض كبار المستثمرين عن توجّه العالم إلى استخدام مصادر متجددة للطاقة بديلة عن مصادر النفط والغاز تصوّر مغلوط إلى أبعد الحدود، وغير مبني على حقائق أو أسباب معقولة، وكان ذلك خلال كلمة ألقاها في أسبوع النفط الدولي المقام في لندن.
وأضاف أن بعض الخبراء الماليين توقعوا نهاية قطاع النفط والغاز خلال 5 إلى 10 أعوام من الآن، وآخرون توقعوا تحوّل جميع السيارات التي تجوب شوارع العالم إلى سيارات كهربائية خلال 10 أعوام، إلا أن تلك السيارات لاتشكل سوى 0.5% من أسطول السيارات العالمي، حتى إذا تحولت جميعها إلى سيارات كهربائية، فإن ذلك لا يشكل سوى 20% من احتياج العالم من النفط الخام، ونسبة الـ 80% المتبقية تذهب إلى قطاعات وسائل النقل الثقيل، مثل: الطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيميائيات وزيوت التشحيم.
وأخيراً، فقد ناشد “الناصر” نظراءه في قطاع الطاقة، تصحيح التصورات الخاطئة حول عدم مقدرة صناعة النفط والغاز على الاستمرار والاستدامة، وأكّد على تمكُن شركات النفط من تحسين كفاءتها وسجل السلامة لديها وأدائها البيئي وقدرتها على الإسهام إيجابًا في مواجهة التغير المناخي خلال السنوات الأخيرة.
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