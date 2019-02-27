كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تستعد لطرح Continental GT الكابريو في يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة بنتلي للكشف عن الموديل الكابريو من أيقونتها Continental GT، في يونيو المقبل بسعر يبدأ من 228 ألف و480 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة Continental GT الكابريو تأتي مزودة بسقف قماشي يمكن طيه كهربائيا في غضون 19 ثانية ليستقر في صندوق الأمتعة، الذي تبلغ سعته 235 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكابريو على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة W12 سعة 6 لتر، يزأر بقوة 467 كيلووات/635 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 333 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيبلغ 14.0 لتر/100 كلم، ما يعادل 317 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.