عروض كيا الجبر وبنك NCB على سيارات كيا 2019 فئة سيدان

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة كيا الجبر بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري “NCB” عروضاً على سيارات كيا فئة سيدان موديلات 2019. ويأتي هذا تحت شعار “#لا_تخليها_في_نفسك” وانتهز عروض شهر الخير مع تمويل الأهلي التأجيري، ويسري العرض حتى نفاذ الكمية أو حتى تاريخ 31/3/2019. القسط الشهري للعملاء المحولة رواتبهم على البنك الأهلي: كيا سيراتو 2019: 913 ريال.

كيا سبورتاج 2019: 1,137 ريال.

كيا أوبتيما 2019: 1,154 ريال.

كيا كادينزا 2019: 1,589 ريال.

كيا ريو 2019: 753 ريال. القسط الشهري للعملاء المحولة رواتبهم على بنك آخر: كيا سيراتو 2019: 943 ريال.

كيا سبورتاج 2019: 1,175 ريال.

كيا أوبتيما 2019: 1,192 ريال.

كيا كادينزا 2019: 1,641 ريال.

كيا ريو 2019: 777 ريال مميزات العرض: الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة، وتشمل العملاء المحّولة رواتبهم على البنك الأهلي أو أي بنك آخر.

الدفعة الأولى متوفرة أيضا بـ 0% للعملاء المحّولة رواتبهم على البنك الأهلى فقط.

الدفعة الأخيرة: 25% من سعر السيارة، وتشمل العملاء المحّولة رواتبهم على البنك الأهلي أو أي بنك آخر.

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل، وتشمل العملاء المحّولة رواتبهم على البنك الأهلي أو أي بنك آخر.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 10.75%.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة. صورة العرض:

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