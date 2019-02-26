“بالصور” فيراري كاليفورنيا تنشطر إلى نصفين بعد حادث مرعب!

الخليج ٣٦٥ نت – عانت إحدى نسخ فيراري كاليفورنيا في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية مؤخراً من حادث مرعب، وهو ما أدى لانشطارها إلى نصفين.

حسب، وكالة IOL News الإخبارية، وقعت الحادثة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بضاحية ساندتون، حيث أصبحت السيارة الإيطالية الرياضية بعدها مدمرة بالكامل، رغم نجاه الركاب.

أشارت السلطات لكون السائق قد فقد السيطرة على سيارته أثناء القيادة على الأرض الرطبة، حيث انحرفت السيارة لاحقاً عن الطريق واصطدمت بعمود إنارة كبير، ما أدى لقطع الجزء الأمامي من فيراري كاليفورنيا بالكامل تقريباً.

حسب صور السيارة بعد الحادث، يتضح أن جانب الراكب هو الذي تعرض لأغلب الأضرار، حيث نرى أن أحد العجلات ومكونات نظام التعليق والمكابح الخاصة بها قد انفصلت عن شاصيه فيراري كاليفورنيا، كما تحطمت عدة أجزاء من غطاء المحرك وألواح الهيكل الأمامية الجانبية، ليكن محرك V8 هو الجزء الأمامي الوحيد الذي بقي في مكانه.

هذا وقد خرج السائق من هذا الحادث المريع بلا أي إصابات تماماً، في حين تم نقل الراكبة المصاحبة له إلى المستشفى على إثر إصابات طفيفة، حيث نجا كلاهما لحسن الحظ.