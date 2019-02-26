كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيجو تحتفل بالجيل الجديد من سيارتها "208" في معرض جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة بيجو لكشف النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها 208، التي تنتمي لفئة السيارات الصغيرة، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة يظهر منها لأول مرة موديل يعتمد على نظام الدفع الكهربائي ويحمل اسم E-208، وأشارت بيجو إلى أن طول السيارة زاد حوالي 7 سم، كما أنها تتمتع بخطوط تصميمية أكثر انسيابية لإضفاء المزيد من الطابع الرياضي، وتعتمد السيارة الجديدة على منصة متطورة تستمد العديد من ملامحها التصميمية من شقيقتها الكبرى 508.

ومن ضمن هذه الملامح أسنان القرش لمصابيح الضوء النهاري والمصابيح الخلفية الممتدة والأجهزة الرقمية في المقصورة الداخلية، كما تزخر سيارة بيجو الجديدة بالعديد من التجهيزات الاختيارية مثل منظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي ونظام فعال للمحافظة على حارة السير ومساعد شامل لصف السيارة.

وإلى جانب محركات البنزين والديزل المتوفرة لسيارة بيجو 208 الجديدة، ينضم لأول مرة محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 8.1 ثانية، وبفضل بطارية سعة 50 كيلووات ساعة تصل السيارة إلى مدى السير يبلغ 340 كلم.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق خلال شهر أكتوبر القادم، في حين تظهر النسخة الكهربائية مطلع العام القادم 2020.