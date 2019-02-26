هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً تظهر بلا تمويهات في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – مقرر تدشين هيونداي سوناتا 2020 الجيل الثامن خلال 16 أبريل بمعرض نيويورك للسيارات 2019، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الموعد لإلقاء نظرة عليها، حيث التقطت صور جديدة كشفت عنها أثناء توقفها في كوريا الجنوبية.

تبدو لنا سوناتا الجديدة أجمل وأكثر رياضية مقارنة بسابقتها، حيث تصميمها مستوحى من لي فيل روج الاختبارية والتي ظهرت سابقاً في معرض جنيف للسيارات 2018 وحازت على إعجاب الجماهير.

وإذا دققت في الصور ستجد سوناتا الجديدة تحمل شبكاً أمامياً كبيراً، مصابيحاً أمامية تنساب إلى الجوانب مع إضاءة LED نهارية، أما المصابيح الخلفية فهي على شكل قوس متصلة ببعضها بشريط ضوئي، مع الأخذ بالاعتبار أن شكل السيدان الكورية المتوسطة سيكون كوبيه 4 أبواب وذلك أملاً في جعلها أكثر جاذبية للحد من تراجع المبيعات أمام سيارات SUV وكروس أوفر.

الداخلية على ناحية أخرى يظهر لنا بأن ناقل حركتها وأزراره تتشابه مع باليسايد 2020، خلاف ذلك فإنه يفترض حصول سوناتا 2020 على مقصورة أكثر هدوءً تستخدم مواداً أرقى.

مقرر تقديم سوناتا 2020 بمحرك جديد GDI سعة 2.5 لتر، كما ستتوفر معها نسخ هايبرد وهايبرد بالقابس، بالإضافة إلى تيربو GDI سعة 2 لتر بقوة 250 أو 275 حصان، كما يشاع توفير ثيتا-3 سعة 2.5 لتر تيربو GDi بقوة 280 حصان.

هذا وسيبدأ إنتاج هيونداي سوناتا 2020 في كوريا الجنوبية بتاريخ 15 مايو 2019، على أن تصل إلى دول الخليج نهاية العام الجاري.