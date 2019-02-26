عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائدي السيارات، من عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات؛ حفاظاً على سلامتهم.

وكان التحذير كالتالي: “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٣)”.

يُذكر أن عقوبة مخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق”، غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال، وذلك كما وُرد بجدول المخالفات رقم (3).