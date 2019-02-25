بالصور.. النموذج الجديد من سيارة سوزوكي اليابانية "فيتارا"

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كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة "فيتارا"، والتي شهدت العديد من التعديلات سواء في الهيكل الخارجي للسيارة، أو المقصورة الداخلية.
ويبدو المظهر الخارجي لـ"فيتارا" الجديدة، أكثر انسيابية، فالتصميم الرياضي يطغىعلى تفاصيل الواجهة الأمامية التي تزينها المصابيح البارزة خارج الهيكل، وكشافات الضباب.
وتأتي السيارة بمقصورة داخلية متطورة، تتسع لخمسة أشخاص، تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة، يتم التحكم فيها بالكهرباء، ويمكن
أما من الناحية الميكانيكية، فزودت "فيتارا" الجديدة، بنوعين من المحركات، الأول سعة 1.6 لتر، بعزم 117 حصانا، والثاني محرك "BoosterJet" توربيني بعزم 140 حصانا.
كما سيتم طرح السيارة بناقل حركة عادي مكون من 5 مراحل، أو أوتوماتيكي من 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
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