“بالصور” تعرف على نوع ومدى ومعدل استهلاك وقود أسطول سيارات نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف نيسان بكونها واحدة من العلامات اليابانية الرائدة في سوق صناعة السيارات العالمي، حيث يميزها سعيها الدائم للابتكار والبحث عن تقنيات جديدة تجعل سياراتها أكثر كفاءة وقدرة بمختلف الظروف، ولهذا سوف نعرض لكم اليوم معدل استهلاك وقود أسطول سياراتها المتوفرة لدى وكلائها العيسى وبترومين في السعودية، بجانب استعراض نوع البنزين اللازم والمدى الذي يوفره في كل منها.

نيسان GT-R 2019

تعد GT-R هي سوبركار نيسان الأسطورية، والتي يتم تلقيبها بجودزيلا لطبيعة قوتها وأدائها العالي، ولأجل الشعور بالتجربة الكاملة لذلك يجب تزويدها بوقود 95 ممتاز، حيث يمكن استخدام وقود أقل ولكن سيتم ملاحظة تراجع محدود في الأداء، وهي قادرة على قطع 10.3 كم/لتر، ما يعني أن مداها يبلغ 762 كم لكل خزان وقود كامل.

نيسان 370Z

تستمر شخصية نيسان الرياضية في التجسد مع طراز 370Z كوبيه، والتي تحتاج أيضاً لوقود 95 ممتاز، حيث أنها تستهلك 10.4 كم/لتر مع مدى يبلغ 750 كم تقريباً.

نيسان صني

نتجه لاحقاً إلى طراز صني الاقتصادية التي تتميز بتقديم قيمة ممتازة مقابل سعرها، وهي تحتاج وقود 91 ممتاز مع صرفية جيدة تبلغ 16.2 كم/لتر، في حين يصل مداها 664 كم تقريباً.

نيسان سنترا

وعلى الرغم من أن سيدان سنترا الاقتصادية تأتي بحجم أكبر من صني، إلا أنها في الواقع تتفوق عليها بصرفية ممتازة لتقطع 18.8 كم/لتر مع مدى يبلغ 978 كم، وذلك عبر وقود 91 الممتاز.

نيسان التيما

أما عن سيدان التيما متوسطة الحجم ذات المستوى الأعلى من التقنيات والرحابة الداخلية، فهي تقطع 17.7 كم/لتر وقود 91 الممتاز، كي يصل مداها بشكل مذهل إلى 1,204 كم، حيث لا ينافسها في ذلك سوى أحد موديلات باترول ذات المدى نفسه.

نيسان ماكسيما

تتطلب هذه السيدان الفاخرة كبيرة الحجم وقود 95 الممتاز مع صرفيتها البالغة 13.9 كم/لتر، في حين يبلغ مداها 945 كم.

نيسان كيكس

تتيح هذه الكروس أوفر العائلية استخدام وقود 91 الممتاز مع صرفية جيدة للغاية تبلغ 17.8 كم/لتر، وهو ما يوفر مدى 730 كم.

نيسان اكس تريل

تأتي هذه الـSUV العائلية التي تتميز بحملها 7 مقاعد بخيار دفع ثنائي للعجلات كي تقطع 15.7 كم/لتر مع مدى 942 كم، في حين أن الفئات التي تأتي بدفع رباعي تقطع 14.6 كم/لتر مع مدى يبلغ 876 كم، وذلك مع وقود 91 الممتاز لمختلف الفئات.

نيسان باثفايندر

أما عن الـSUV متوسطة الحجم، فهي تستهلك وقود 91 بمعدل 11.4 كم/لتر مع مدى 844 كم على بالدفع الثنائي، وصرفية 11 كم/لتر مع مدى 814 كم بالدفع الرباعي.

نيسان باترول ستيشن

تأتي هذه النسخة الممتدة من باترول مع معدل استهلاك وقود يبلغ 7.7 كم/لتر مع مدى 732 كم، وذلك على وقود 95 الممتاز.

نيسان باترول

تأتي الـSUV كاملة الحجم الفاخرة بخيارين من المحركات ونسخة نيسمو ذات معدلات استهلاك مختلفة، حيث تكون الفئة الأقل بمحرك 6 سلندر ذو قوة 275 حصان تقطع 8.6 كم/لتر مع مدى مرتفع للغاية يبلغ 1,204 كم على بنزين 91.

أما الفئة الأعلى، فتأتي بمحرك 8 سلندر قوته 400 حصان بمعدل استهلاك 8 كم/لتر ومدى 1,120 حصان على بنزين 95 الممتاز، حيث تستخدم نسخة نيسمو نفس نوع البنزين والمحرك، ولكن بقوة 427 حصان، لتحقيق معدل استهلاك يبلغ 7.9 كم/لتر مع مدى يصل إلى 1,106 كم.

نيسان نافارا

نصل بعد ذلك إلى بيك اب نيسان الاعتمادية المهيبة، والتي تستخدم بنزين 91 بمعدل استهلاك 12.3 كم/لتر مع مدى يبلغ 984 كم.

نيسان اورفان

هذا وأما عن باص نيسان اورفان المعروف، فهو يتميز بتحقيق معدل استهلاك جيد يصل إلى 11 كم/لتر، مع مدى يبلغ 715 كم، وذلك عبر بنزين درجة 91 الممتازة.