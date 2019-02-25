كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزوكي جيمني تفشل في اختبار المناورة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختبار Moose للقيادة يعمل على قياس قدرة السيارات المرتفعة على تفادي العوائق المفاجئة دون المخاطرة بوقوع حوادث نتيجة المناورة المفاجئة، ترى ما نتيجة سوزوكي جيمني الجديدة؟

وتخضع جيمني في هذه المقطع لاختبار المناورة على سرعة 76 كم/س ولكنها تفشل فيه وعند اختبار المناورة بسرعة 71 كم/س لم تكن أيضاً قادرة على المناورة بطريقة آمنة، ولكنها وعند سرعة 68 كم/س تمكنت من اجتياز الاختبار بشكل أفضل ما يقال عنه أنه مقبول ولكن لا يفي بمتطلبات الأمان المتوقعة من سيارة في 2019. وفي نهاية المقطع نشاهد مناورة جيمني بين المخاريط المتتابعة بسرعة 22 كم/س.