كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سيارة "مرسيدس CLA" الجديدة تدخل خط الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن دخول الجيل الجديد من سيارتها السيدان صغيرة الحجم CLA الى خطوط إنتاجها وبدء تصنيعها العالمي, عبر مصنع مرسيدس في دولة المجر في أوروبا.

ومن الجانب الميكانيكي، سوف تتوفر CLA بفئة CLA 250 تحمل محرك وقود ينتج 225 حصان وناقل حركة ثنائي الكلتش من 7 سرعات، وينتج المحرك 225 حصان و 350 نيوتن-متر، وقد أكدت مرسيدس أن السيارة سوف تتوفر بمجموعة متنوعة من محركات الديزل والبنزين، ومن المؤكد أنها ستتوفر فئات AMG لاحقاً، وعلى الأقل فئة CLA 43 واحتمال اضعف لفئة CLA 45 التي يعتقد أن مرسيدس قد تستغني عنها لإخلاء الجو لشقيقتها A 45.

حيث سيبدأ السوق الأوروبي بيع السيارة خلال شهر مايو القادم, ثم تليها بقية الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.