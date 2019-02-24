بعدما تصدرت مبيعات 2018.. "رئيس نيسان إيجبت": زيادة حجم إنتاج "صني" لمواكبة الطلب المتزايد

كتب: باسل الحلواني

كشف تقرير صادر عن وكالة "فوكاس تو موف" الأمريكية، المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، عن اقتناص السيارة نيسان صني، المركز الأول في قائمة سيارات الركوب " الملاكي" المجمعة محلياً الأكثر مبيعاً لعام 2018، بعدما وصلت مبيعاتها إلى 13.545 سيارة.

و تسيطر "صني"، على مبيعات السيدان العائلية في السوق المصرى بسعر يبدأ من 220 ألف جنيه، واستطاعت "نيسان" أن تبيع من هذا الطراز حوالي 55 ألف وحدة منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في عام

2015

حتى الآن.

وقال كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والــعــضــو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن "نيسان" تراهن على "صني" للحفاظ على نمو المبيعات، ما دفع الشركة لزيادة حجم الإنتاج مــن تلك السيارة فــى ظــل الطلب المتزايد على الطرازات الاقتصادية.

وأكد في بيان صحفي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منه، أن "نيسان" تمكنت من رفع حصتها السوقية من 3.8 ٪ إلى 16.5٪ من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال الفترة من 2005 حتى نهاية 2018" .

وتحتوي "صني"، على عدد من التقنيات المتطورة مثل تقنية المفتاح الذكي وزر التشغيل، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وميزات السلامة كمانع الانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist.

وتحمل السيارة محركاً مكون من أربع اسطوانات، يقوم بتوليد 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، 134 من عزم الدوران عند 4000 لفة في الدقيقة، ويتميز بمجموعة من تقنيات تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

واكتسبت نيسان صني شهرتها الواسعة من خلال مميزاتها العديدة كسيارة متوسطة الحجم توفر مساحة عملية تتسع لخمسة ركاب مع درجة عالية من الراحة.