كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانج يونج تكشف عن أحدث سياراتها SUV الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة سانج يونج باختبار الجيل الجديد من سيارات "كوراند" التي تنتمي إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV.

وبحسب موقع روسيا اليوم الأخباري، يأتي التصميم الخارجي لـ "كوراند" بمزيج بين النسخة السابقة لـ "كوراند" والسيارة التي كشفت عنها "سانغ يونج" بمشروع "e-SIV".

وزودت مقصورة السيارة الكورية، بأحدث الأنظمة التقنية، وشاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة، يمكن من خلالها التحكم بمختلف خصائص السيارة، ومشاهد الصور من أنظمة الملاحة وكاميرات المراقبة التي تغطي محيط السيارة بالكامل.

ومن المتوقع أن تطرح "كوراند" بنوعين من المحركات، الأول بنزين بسعة لترين، والثاني محرك ديزل توربيني سعة 1.6 لتر، بقوة 116 حصانا.