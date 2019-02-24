كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات "بي إم دبليو" الفئة الثالثة المتوقع طرحها بمصر قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت مؤخرا أنباء في سوق السيارات المصري عن احتمال طرح المجموعة البافارية وكيل سيارات BMW في مصر للفئة الثالثة من سيارات BMW، حيث تنتمي هذه السيارة للجيل السابع الجديد كليا من الفئة الثالثة، وهو الجيل الذي يحمل اسم G20 داخل الشركة، وكشفت عنه BMW بمعرض باريس 2018 للسيارات.

وسكون هذه السيارة موديل 320i وستحمل محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 170 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وسيتصل ذلك المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الخلفية للسيارة (خاصية الدفع الخلفي).

ويتوقع البعض أن يتم طرح هذه السيارة بالسوق المحلي قبل منتصف عام 2019 الحالي، وسنوافيكم على ElTawkeel.com بأي أنباء جديدة فور صدورها عن طرح هذا الموديل الجديد في مصر.