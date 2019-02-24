كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات "بيجو 508" الجديدة كليًا بعد ظهورها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسيارة بيجو 508 "سيدان" الجديدة كليًا داخل ساحات تخزين السيارات بميناء الإسكندرية انتظارًا لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي.

وتقدم بيجو الفرنسية أيقونتها 508 الجديدة بتصميم مبتكر وأكثر شراسة ليحول مقدمة السيارة إلى فك الأسد من خلال مصابيحها الأمامية التي تأخذ الشكل المستطيل ويخرج منها مصابيح لليد بشكل طولي يمتد حتى أسفل الصادم الأمامي يحاكي أنياب الأسد، يفصلهما شبكة التهوية المطعمة بالكروم ويتوسطها أسد بيجو الشهير.

وجاء تصميم الجزء الخلفي انسيابي وأنيق وتم تزويده بمصابيح من الليد ثلاثي الإضاءات الذي تشتهر به "بيجو"، والذي عزز الطابع الرياضي، يتوسطهما علامة الأسد المصنوعة من الكروم.

وتأتي مقصورة 508 الجديدة بتصميم داخلي عصري، يعتمد على التكنولوجيا والخامات المميزة التي تستطيع به منافسة قطاع السيارات الفاخرة، والمستوحى بشكل كبير من تصميم السيارة 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها بيجو.

وتنعم مقصورة السيارة بمقاعد جلدية بتطريز بارز ويتوسط مقعد السائق والراكب الأمامي كونسول عريض يضفي مزيد من الخصوصية للسائق، مزود بأماكن للتخزين وناقل الحركة، كما جهزت السيارة بشاشة LED تعمل باللمس قياس 10 بوصة مزودة بتقنية Mirror Screen تتوسط مقصورة السيارة بشكل انسيابي، وتعمل على أنظمة "Android Auto، Apple CarPlay".

ولم تكتفي الشركة الفرنسية بتزويد السيارة بشاشة واحدة، حيث قامت بتزويد لوحة معلومات القيادة بشاشة أيضًا تعرض البيانات للسائق ويمكن التحكم في تصميمها، يعتليها عجلة قيادة من الجلد بيضاوية الحواف، لتضفي علي مقصورة السيارة الطابع الرياضي بالدرجة الأولي.

وإلى جانب مواصفات الأمان التقليدية، زودت السيارة بمواصفات أمان قياسية، أبرزها خاصية الرؤية الليلية، نظام فرملة الطوارئ التلقائي (AEBS3)، رادار تنبيه المسافات، ونظام مساعد الحفاظ على المسار(LKA)، نظام الكشف على النقاط العمياء، خاصية تنبيه السائق بما يدور بمحيط السيارة، بالإضافة إلى رصد محيط السيارة بزاوية رؤية 360 درجة، كما زودت السيارة بخاصية -FULL PARK ASSIST-، لمساعدة السائق علي ركن السيارة أوتوماتيكياً .

وقامت الشركة الفرنسية بتزويد مقصورة سياراتها بأنظمة الترفيه في مقدمتها، خاصية شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا، مخارج توصيل USB.

وتوفر "بيجو" سيارتها السيدان بثلاث محركات مختلفة السعات أصغرها سعته اللترية 1.6 لتر بقوة 120 حصان ويتسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.0 ثانية، ومحرك ديزل سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصان مرتبط بناقل حركة يدوي، والثالث محرك يعمل بالبنزين سعة 2.0 لتر بقوة 180 حصان.

وتقدم شركة "المنصور-سكوب" للاستثمار الوكيل الحصري لسيارات بيجو في مصر، موديل 508 "ستيشن" بمحرك 1.6 لتر بقوة 163 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وبأسعار تبدأ من 469.990 جنيه وتصل إلى 599.990 جنيه.

ولم يكشف وكيل بيجو عن موعد طرح السيارة الجديدة أو أسعارها الرسمية في السوق المحلي.