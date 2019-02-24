“بالصور” مرسيدس CLA 2020 الجديدة كليا يبدأ إنتاجها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بينما تتحضر مرسيدس لتدشين CLA شوتينج بريك في معرض جنيف القادم، أعلنت الشركة عند بدء إنتاجها لطراز CLA 2020 كوبيه ذات الأربعة أبواب.

يتم إنتاج الموديل بشكل حصري في مصنع كيسكيميت الهنغاري، حيث يدمج الجيل الثاني من CLA ما بين خارجية مستوحاة من طراز CLS ومقصورة عالية التقنية ذات نظام MBUX للترفيه المعلوماتي.

يأتي الموديل مع مجموعة من محركات التيربو العاملة بالبنزين والديزل، مع وجود خيار للحصول على ناقل يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض ودفع أمامي أو رباعي، رغم أن مرسيدس لم تكشف حتى الآن سوى عن تفاصيل قدوم فئة CLA 250 بمحرك 4 سلندر 2 لتر ذو قوة 225 حصان و350 نيوتن.متر.

تأتي CLA 2020 الجديدة أطول بقدر 48 ملم وأعرض بمقدار 53 ملم،في حين أصبحت أقل ارتفاعاً بفارق 2 ملم عن موديلها السابق، كما ازداد طول قاعدة عجلاتها 30 ملم، مما يزيد من مساحة الداخلية خاصة بالصف الثاني من المقاعد، حيث يترتب على ذلك تمدد مساحة الأقدام والأكتاف والأذرع للركاب بالخلف، في حين ينتج عن المقدمة والخلفية الأعرض مع مركز الجاذبية الأكثر انخفاضاً تقديم أداء رياضي أكثر.

إضافة لكل ذلك، تأتي CLA الجديدة مع أنظمة مساعدة السائق المتوفرة في S-Class الرائدة، ما يتضمن نظام قيادة شبه ذاتي يمكن تفعيله في مواقف محددة.

هذا ومن المخطط أن تبدأ مرسيدس CLA 2020 الجديدة كلياً بالوصول للأسواق الأوروبية في مايو المقبل، حيث ستبدأ المبيعات مع نسخة خاصة تحمل اسم CLA Edition 1.