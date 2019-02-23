كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجربة قيادة "مكلارين 600LT" موديل 2019 الخارقة المكشوفة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من سيارة مكلارين600LT الخارقة المكشوفة ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق، والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، وهي سيارة تتمتع بمحرك خارق بقوة 600 حصان يجعلها واحدة من أفضل السيارات الرياضية الخارقة في فئتها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من مكلارين وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.