كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط تركيب "شكمان" رياضي داخل السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن عملية تركيب شكمان رياضي بالسيارة تبدأ في العادة باستبدال مُخمِّد الصوت وصولا إلى مجموعة العادم الرياضية بالكامل من الفولاذ، وبالنسبة للبعض هي مسألة مظهرية بحتة؛ حيث يجب أن تتناغم مخارج العادم مع المظهر الرياضي للسيارة.

كما تتوفر أيضا أغطية لمخارج العادم نظير تكلفة منخفضة، ولكنها في نهاية الأمر لا ترضي أذواق خبراء التعديل، وعادةً ما يتم استبدال أسطوانة الصلب العادي بمُخمِّد صوت رياضي مع أربعة مخارج من الكروم أو الكربون أو بمظهر الفولاذ، وفي النهاية يلزم أن يمنح هذا كله السيارة المزيد من معدلات الأداء وصوتا أفضل، ولكن هل هذا صحيح؟

فقد أوضح الخبراء الألمان أن الشركات المنتجة لأنظمة العادم غالبا ما تَعد بالمزيد من معدلات الأداء، ونظرا لوجود هندسة مُخمِّد صوت خاصة أو قُطر ماسورة موسع فإنه يمكن زيادة قوة السيارة بعض الأحصنة، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه القوة الإضافية ملحوظة أثناء القيادة.

وفي النهاية تنصح الهيئة الألمانية قبل الشراء بمعرفة ما إذا كان نظام العادم مناسبا للسيارة والمحرك أم لا، حتى لا يؤثر ذلك على ترخيص السيارة.