كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلول تخزين ذكية داخل سيارات الكومبي وSUV.. اكتشفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لزيادة سعة الحمولة في موديلات الكومبي والـ SUV متعددة الأغراض العملية، إليكم حلول تحزين ذكية:

يعتبر غطاء حيز الأمتعة ميزة ومشكلة في الوقت نفسه بسبب مميزاته العملانية، وفي نفس الوقت الإزعاج، الذي يسببه عند تخزين بعض الأشياء الزائدة.

وإذا كان في السابق يتم خلعه وتخزينه في المنزل، فإنه يمكن تخزينه الآن في موضع إضافي أسفل أرضية التحميل، وتقدم سيارة بي إم دبليو X5 حلا مريحا؛ حيث إنها تعتمد للمرة الأولى على آلية كهربائية.

وتعتمد العديد من موديلات الكومبي والسيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV على مقاعد قابلة للطي والحركة لتوازن بذلك بين أغراض اصطحاب الأطفال وتحميل المزيد من الأمتعة، ولكن يعيب الآليات اليدوية في كثير من الأحيان صعوبة الوصول إلى عروة أو عصا الاستخدام، ولذلك فإن الحلول الكهربائية أصبحت من التجهيزات القياسية في الفئات الفاخرة.

تطبيق على الهاتف الذكي

وقد قامت لاندروفر بربط ضبط المقاعد في أيقونتها Discovery بتطبيق على الهاتف الذكي، وبذلك يمكن زيادة مساحة التخزين عبر الهاتف الذكي.

وعندما يكون الغطاء الخلفي كبيرا، فإنه يعني استيعاب الكثير الأغراض والأمتعة، وعلى الرغم من أن ذلك هو الشائع، إلا أنه قد يكون له عيوب في الحياة اليومية؛ لأنه كلما زاد حجم الباب، زادت معه مساحة الصف في حال الرغبة في فتح الباب.

وللتغلب على هذه المشكلة قامت الشركات العالمية بتقسيم الباب إلى قسمين، وفي سيارات مثل بي إم دبليو X5 أو لاندروفر Range Rover يظهر هذا الغطاء على شكل قسمين: أحدهما يفتح لأعلى والآخر لأسفل.

وفي موديلات مثل بيجو Rifter وسيارة مرسيدس الفئة V وبي إم دبليو Touring يمكن على الأقل فتح الزجاج بشكل منفصل، وبذلك يمكن التحميل في السيارة في مواضع الصف الضيقة.

وكلما زاد حجم حيز الأمتعة، زاد معه خطر التحميل الزائد على السيارة، وقد قامت شركة أوبل بمعالجة هذا الخطر في سيارتها Combo الجديدة عن طريق دمج ما يشبه الميزان لمراقبة الوزن بشكل أوتوماتيكي والتحذير في حال التجاوز عن طريق مصابيح دايودات في قمرة القيادة.

وحدات الترفيه

ومن حلول التخزين الذكية ما قدمته رولز رويس في أيقونتها Cullinan الفاخرة لاصطحاب معدات الترفيه والصيد مثل تجهيزات الكاميرا وقصبة الصيد وبندقية الصيد وما يعرف "بوحدات الترفيه" “Recreation Modules” الموجودة في حيز الأمتعة، وهي عبارة عن أدراج كهربائية مخصصة لجميع أنواع معدات الترفيه.

كما تقدم رولز رويس مقاعد جلدية قابلة للطي على الباب الخلفي مقابل تكلفة إضافية

وهناك العديد من الحلول التقنية، التي وصلت حتى إلى فئات السيارات المدمجة، والتي تتم فيها عمليات التحكم عن طريق الإيماءات؛ حيث يكفي تحريك أحد القدمين أسفل الغطاء الخلفي، لكي يتم فتح الباب بآلية كهربائية، وفي السيارات الكومبي وموديلات SUV يوجد العديد من الرفوف للأغراض الصغيرة.

ومن الحلول الإبداعية بشكل خاص ستروين Berlingo؛ حيث لم تقتصر جهود الشركة الفرنسية على تقديم أغطية في حيز الأقدام يمكن التخزين خلفها، بل إنها قامت بتصميم ما يشبه الرف أسفل سقف السيارة.