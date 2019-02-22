كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تفكر في التعاون مع شركات كورية لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التجارة الكورية الجنوبية عن سعي شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" إلى التعاون مع شركات وباحثين في كوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، بهدف استخدام هذه التقنيات في السيارات الكهربائية التي ستنتجها "رينو".

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن اجتماعا حضره مسؤولون حكوميون من كوريا الجنوبية وفرنسا عُقِدَ في سول حيث ناقشت الشركة الفرنسية وشركاؤها الكوريون الجنوبيون سبل استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد في السيارات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن الجانبين يدرسان استخدام هذه التكنولوجيا في السيارات الكهربائية التي تعتزم "رينو" إنتاجها على نطاق تجاري.

ولم يصدر تعليق عن شركة "رينو سامسونج موتورز كورب" بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا بين الشركة الأم في فرنسا وشركاء جدد في كوريا الجنوبية.