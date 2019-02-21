إدارة المرور توضح مايجب عليك فحصه في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية صيانة السيارة بشكل دوري؛ للحفاظ على قائدها ومن معه. كما أوضحت الأجزاء المهمة التي يجب فحصها بالسيارة بشكل دوري، وهي كالتالي: الإطارات.

كفاءة المحرك.

فرامل السيارة.

مساحات السيارة.

الإنارة والكشافات.

المرايا. يُذكر أن إدارة المرور وضعت سؤالاً للمتابعين: “هل تقوم بصيانة مركبتك قبل السفر أو القيادة لمسافات طويلة؟”، وكانت الإجابات كالتالي: 61%: نعم، أهتم جداً.

نعم، أهتم جداً. 14%: لا.

لا. 25%: أحياناً.

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