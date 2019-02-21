كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تشوقنا لسيارتها الجديدة "XCeed" قبل الكشف عنها في جنيف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة كيا صورة تشويقية لسيارتها المنتظرة "XCeed"، وذلك قبل الكشف عن السيارة في معرض جينيف الشهر المقبل. مع تميز كيا إكسيد بتصميم راقي وتقنيات عصرية تشمل نظام ترفيهي وشاشة 12.3 إنش إلا أنها ستحمل نفس محركات شقيقاتها من سييد وبروسيد، وستصل إلى الأسواق كموديل لـ2020.

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