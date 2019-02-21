تقديم خدمة مساعدة مجانية على امتداد جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خدمة مساعدة مجانية على امتداد الجسر في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، وهي خدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، ويمكنك الوصول لها بالإبلاغ عبر دوريات المرور أو الدوريات الأمنية للشرطة أو دوريات المؤسسة أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.
ويتم توفير هذه الخدمة لمساعدة عابري الجسر في حال حدوث أي اضطرار للتوقف نتيجة نفاذ الوقود أو لإصلاح عجلة أو مباشرة حادث أو أي إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع، ويتم ذلك من خلال فنيين مدربين لهذه الحالات.
وأكد المهندس “المحيسن” حرص المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمن وسلس، وأشار أنه تمت مباشرة 59 طلب خدمة على الطريق، منها 35 في الجانب السعودي و24 في الجانب البحريني وذلك في الأسبوع الأول فقط لإطلاق الخدمة.
ومايلي أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق:
- الجانب السعودي: 00966593171539
- الجانب البحريني: 0097333041105
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