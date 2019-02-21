القضاء يأمر فورد بصرف تعويض 570 مليون ريال لرجل أمريكي!

الخليج ٣٦٥ نت – حكمت هيئة المحلفين في ولاية ألاباما مؤخراً على فورد بدفع تعويض قدره 151.8 مليون دولار (569.25 مليون ريال) لصالح رجل أمريكي، وذلك على خلفية إصابته بالشلل في حادث سير عام 2015 أثناء قيادته SUV اكسبلورر قديمة.

حسب تقارير رويترز، كان الرجل المدعو ترافاريس سميث يقود اكسبلورر موديل 1998 عندما توجب عليه الانحراف لتفادي أحد الحيوانات على الطريق، قبل أن تنقلب السيارة مرتين، ما نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة.

استندت هيئة المحلفين في حكمها على أن السيارة لا تتوافق مع إرشادات أمان تصنيع فورد، واصفة الشركة أنها تصرفت باستهتار أثناء تصميمها لهذا الموديل، وهو ما نتج عنه إجبارها على دفع تعويض تأديبي قدره 100 مليون دولار (375 مليون ريال)، في حين كان باقي المبلغ عبارة عن تعويض للأضرار الناتجة.

هذا وقد صرح المتحدث باسم فورد، مونيك برنتلي، أن الشركة ستقوم باستئناف الحكم، وذلك رغم تعاطفهم مع ترافاريس وأسرته، حيث أن حكم هيئة المحلفين لم يأخذ في الاعتبار مختلف الأدلة، في الوقت الذي قال فيه محامي المدعي أن تعويض فورد سيوفر له خدمات الرعاية المنزلية والمساعدة اللازمة لحالته الحالية، حيث أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً أصبح يحتاج لشخص يرعاه طوال الوقت.