اسباب ومؤشرات تلف بخاخات السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الوقود هو العامل الأساسي في عمل السيارة وتحريكها، لهذا فإن له دورة تعمل بشكل مستمر، وفي حال إصابة أحد أجزاء هذه الدورة بأي نوع من الاعطال، فإن ذلك يؤثر سلبا وبشكل مباشر على أداء السيارة، ولعل من أبرز هذه الأجزاء التي تصاب بالأعطال بفعل الاستخدام المستمر هي البخاخات، والتي يؤدي تعطلها إلى إصابة السيارة بالعديد من المشاكل.

لذا يجب العناية بالبخاخات والحفاظ عليها من التلف، ويمكن ذلك عن طريق إتباع النصائح التالية:

تعبئة الوقود من المحطات الجديدة الحديثة العهد والمحطات ذات السمعة الحسنة، حيث تمتلك تلك المحطات فلاتر تنقية الوقود من الشوائب، كما لا تعمد إلى الغش في الوقود

عدم اهمال تغيير فلتر البنزين أو صفاية البنزين، حتى لا يتم تسريب الشوائب والأوساخ للبخاخات فتعمل على انسدادها وتلفها

تنظيف البخاخات بصورة مستمرة

وتوجد العديد من المؤشرات التي تدل على تلف البخاخات في السيارات، نستعرض أبرزها هنا وهي كما يلي:

ملاحظة تأخر في تشغيل المحرك خاصة وهو بارد

ظهور تقطيع في المحرك أثناء القيادة

ضعف عزم المحرك، ويظهر ذلك في عدم استجابة السيارة للسرعات المطلوبة عند الضغط على دواسة الوقود

في بعض الحالات يتوقف محرك السيارة عن العمل نهائي

خروج دخان أسود من عادم السيارة، مع ملاحظة صرف زائد للوقود

شم رائحة الوقود الغير محترق في عادم السيارة