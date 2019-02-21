تقنية اودي تجنبك الوقوف في الإشارات الحمراء!

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات الكثير من الأمور المزعجة أثناء القيادة، ومنها التوقف في إشارات المرور الحمراء، لكن مع التقدم التقني في عالم السيارات، قامت الشركات المصنعة للسيارات بابتكار الكثير من التقنيات التي تعمل على راحة قائدي السيارات وجعل القيادة أمر سهل وممتع.

وتُعتبر شركة أودي من أبرز الشركات التي تهتم بالتقنيات التي تُقدمها في سياراتها، ومؤخراً ابتكرت أودي تقنية جديدة تسمى “مستشار تعديل سرعة الإشارة الخضراء” المعروفة اختصاراً باسم GLOSA، تعمل على تجنبك الوقوف في الإشارات الحمراء طوال طريقك.

حيث تعمل التقنية الجديدة على تقديم اقتراحات بالسرعة المطلوبة كي تتجنب الإشارات الحمراء أو تقليل الوقت الذي تقضية في الإشارة الحمراء، وذلك عن طريق جمع بيانات إشارات المرور في المدينة مع وضع سيارتك والموقع الذي تتجه إليه، وتحليل تلك البيانات من خلال التقنية الجديدة، ثم تقدم لك حساب السرعة المثالية التي يجب أن تسير عليها على شاشة السيارة، وبذلك يمكنك توفير الوقت عن طريق القيادة بشكل أبطأ قليلاً لتجد الإشارات دائماً خضراء.

ولقد بدأ العمل بالتقنية الجديدة بالفعل في عدد من المدن الأمريكية، وتشمل دالاس، ودينفر، وغاينسفيل، وهيوستن، وكنساس سيتي، ولاس فيجاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وأورلاندو، وفينكس، وبورتلاند، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، والعاصمة الأمريكية واشنطن.

ومع مرور الوقت من المفترض تعميم تقنية تجنب الإشارات الحمراء في مناطق أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخارجها في دول أوروبا وربما الشرق الأوسط، إلا أنه من المتوقع مواجه بعض العقبات في تنفيذها، ومنها عدم توفر بيانات إشارات المرور في كثير من المناطق حول العالم، أو لا تعمل الحكومات على توفيرها للشركات الخاصة مثل أودي.

الجدير بالذكر فإن اقتراحات السرعة متوفرة كجزء من خدمة Audi Connect Prime التي أُطلقت في طرازات 2017 وأحدث، عدا طرازي Audi A3، وAudi TT، لكنّها مازالت مُقتصرة على الاستخدام في مناطق معينة.