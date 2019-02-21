عرض توكيلات الجزيرة على فورد F-150 ورابتر موديلات “2017-2018”

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات عرضاً على فورد F-150 ورابتر موديل “2017 و 2018″، بخصم إضافي يصل حتى 10,000 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “وحش البرّ.. بعرض ما قد مرّ”، ويسري العرض حتى 28 فيراير 2019. مميزات العرض: 5 سنوات صيانة مجانية أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً على جميع فئات F-150 ورابتر موديل 2018.

3 سنوات صيانة مجانية أو 60,000 كم أيهما يأتي أولاً على جميع فئات F-150 ورابتر موديل 2017.

بدون دفعة أولى ودفعة أخيرة ميسرة (للعملاء المحولة وغير المحولة رواتبهم على البنك الأهلي).

تختلف قيمة الخصم الإضافي حسب فئة الشاحنة وموديل السنة.

أقل هامش ربح.

تطبق شروط وأحكام الجهات التمويلية. ** مع العلم أن المواصفات تختلف عن تلك الموضحة في الصورة. صورة العرض:

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