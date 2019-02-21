قصة أول رخصة قيادة سعودية صدرت من الهند

الخليج ٣٦٥ نت – أظهرت صورة أرشيفية مجموعة من البيانات التي تعود للشيخ صالح بن محمد الباحوث، أول مواطن سعودي حصل على رخصة قيادة في 13 ديسمبر 1922م أي مايقارب نحو قرن من الزمان في الهند، وكانت الرخصة لمدة عام واحد.
وقد مُنحت له رخصة القيادة المذكورة بموجب الباب السادس من نظام السير في الهند الصادر عام 1914م، برسوم استخراج تعادل 10 روبيات وروبيتين عند تجديدها في بومباي.
يُذكر أن أول سيارة دخلت الرياض كانت من طراز “فورد” عام 1920 خاصة بالملك “عبدالعزيز”، وذكرت بعض المراجع أن “عبدالله القصيبي” وكيل الملك السياسي والاقتصادي قد جلبها معه بعد جولة أوروبية كان فيها مرافقاً للأمير “فيصل بن عبدالعزيز”.
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