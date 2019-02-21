كيا اكسيد 2020 تستعد للظهور أمام العالم

الخليج ٣٦٥ نت – عائلة كيا كروس أوفر سينضم إليها عضو جديد يدعى اكسيد، وقد ظهرت اليوم لأول مرة في صورة تشويقية وهي تبدو عصرية للغاية.

حيث ستأتي كيا اكسيد بخط سقف مائل، خلفية عدوانية، أقواس عجلات عريضة، ارتفاع معقول عن الأرض، كسوة هيكلة بلاستيكية، عتبات جانبية.

أبعادها تشير إلى أن حجمها يقع بين ستونيك وسبورتاج، لذا فإنها لن تأخذ من سوقهما، وبالنسبة إلى محركها فإنها ستكون نفسها المستخدمة في سييد سبورت واجن، ذلك يتضمنه نسخ هايبرد، بالإضافة إلى ذلك فقد تحصل على شاشة عدادات قياسات رقمية 12.3 بوصة.

هذا ومقرر تدشين كيا اكسيد 2020 خلال معرض جنيف للسيارات 2019، والذي مقرر افتتاح أبوابه خلال 5 مارس المقبل.

الصورة التشويقية:

الصور التجسسية: