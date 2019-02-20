بالأسماء.. 5 سيارات "كروس أوفر" الأكثر أماناً في 2018

كتب: باسل الحلواني

شهدت سيارات الـ"كروس أوفر" أو مايعرف بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "CUV"، طفرة كبيرة في الإمكانات خلال السنوات الأخيرة، خاصةً في وسائل الأمان، وهو ما أدى إلى تزايد الإقبال على هذه الفئة من السيارات حول العالم.

ووفقاً للمعهد الوطني الروسي لسلامة الطرق، فإن 5 سيارات "كروس أوفر"، كانت الأكثر أماناً خلال العام الماضي، جاءت في مقدمتها السيارة فولفو " XC90"، التي تعتمد على نظام إلكتروني متطور يمنع اصطدامها بأي جسم على الطرقات، ويمكنه استشعار وجود الأشخاص على الطريق،

وتتوفر فولفو XC90 موديل 2019 في السوق المصري بفئين من التجهيزات ومقصورة تتسع لسبعة ركاب، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعلاج معتمدة على محرك سعة لترين بقوة 320 حصان يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

بينما حلت السيارة مرسيدس "GLE"، في المركز الثاني، حيث زودت بأنظمة متطورة لاستشعار المسافات، والفرملة الأوتوماتيكية، وهي غير متوفرة بالسوق المصري.

وجاءت ثالثاً في القائمة لكزس " RX"، في ظل ما

تحتويه من أنظمة فرملة متميزة، ووسائل تنبيه السائق عند خروجه عن المسار، وهي لم تطرح حتى الآن في مصر.

واقتنصت المركز الرابع أودي " Q7" الألمانية المشهورة بمتانة هيكلها وقدرتها على اجتياز الطرق الزلقة والمكسوة بالجليد، وتتوفر أودي Q7 في الأسواق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات تعمل بمحرك سعة لترين معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 333 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

بينما جاءت أكورا " MDX" اليابانية، في المركز الخامس، وتتركز السيارة على احترام نقاط عدة أبرزها العمل على تأمين أفضل السبل في استهلاك الوقود، وضع معايير فخمة جديدة للراحة، وضمان اعلى مستويات السلامة، وهي غير موجودة في مصر.