ظهور بيك اب بيجو في الصين بالتعاون مع شانجان

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مجموعة PSA الفرنسية وشركة شانجان الصينية لطرح بيك اب بيجو جديدة للسوق الصيني، والتي ستكون في الأساس موديل شانجان كايتشينج F70 بعلامة بشارة علامة مختلفة.

حسب الصور التجسسية التي حصلت عليها شركة AutoHome الصينية، يظهر لنا أن كلا السيارتين متشابهتين للغاية من حيث الخارجية، حيث لا يفرق بينهما سوى واجهة النسخة التي تحمل علامة بيجو.

ورغم أن المظهر الخارجي يبدو بسيطاً، إلا أن المقصورة ذات تصميم حديث مع شاشة لمسية لنظام المعلومات الترفيهي تشبه التابلت في أعلى لوحة القيادة، إضافة لوجود مقود متعدد الوظائف وتصميم مميز لأزرار الكونسول الوسطي.

يحمل هذا الموديل ناقل يدوي 6 سرعات متصل بمحرك ديزل 1.9 لتر قوته 150 حصان، حيث أنه هو المحرك ذاته المستخدم في البيك اب الحاملة لعلامة شانجان.

تأتي بيك اب F70 بطول 5.33 متر وعرض 1.87، إضافة لارتفاع يبلغ 1.93 متر مع قاعدة عجلات طولها 3.18 متر، حيث من المتوقع أن تأتي نسخ بيجو بنفس الأبعاد التي تجعلها أكبر بشكل طفيف من الجيل الثالث لنيسان نافارا.

هذا وتخطط بيجو أن تقتصر طرح البيك اب الجديدة الخاصة بها على السوق الصيني فقط، دون وجود أي خطط لطرحها عالمياً.

بيك اب بيجو:

بيك اب شانجان: