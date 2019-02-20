“بالصور” مرسيدس SLC رودستر تحصل على إصدار ختامي أخير

الخليج ٣٦٥ نت – حصدت مرسيدس SLC طلب عالي عليها عند إطلاقها باسم SLK رودستر في عام 1996، حيث تميزت بمصابيحها الخلفية المدببة وسقفها القابل للطي إضافة للون الأصفر الشمسي، إلا أن مبيعاتها المنخفضة مؤخراً أدت لقرار وقفها بالعام المقبل، حيث سيتم توديعها بنسخة خاصة منها تحمل اسم الإصدار الأخير “Final Edition”.

يحمل الاصدار الأخير عدة خصائص فريدة، وهو ما يبدأ مع عجلات رمادية 18 إنش ذات زخرفات سوداء، مصدات رياضية، نظام تعليق رياضي ومكابح محدثة.

بالانتقال للمقصورة، سنجد مقاعد رياضية مدفأة مكسوة بجلد نابا ذات اللونين الرمادي والأسود، أحزمة أمان رمادية، مع العديد من اللمسات الجلدية التي تحمل مظهر ألياف الكربون، في حين سيجد السائق نفسه محاطاً بزخرفات معدنية، مقود مسطح، دواسات أرضية خاصة، ونظام تدفئة الرقبة المخصص لجعل القيادة أثناء فتح السقف أكثر راحة، دون أن ننسى وجود شارات تحمل اسم الاصدار في مختلف أرجاء الداخلية بالطبع.

أما لأولئك الراغبين في الحصول على نسخة الأداء الأعلى، فيمكنهم اختيار الإصدار الأخير من نسخة SLC43 ذات الطلاء الخارجي الأصفر الشمسي الذي يأتي تكريماً لذكرى SLK الأصلية التي حملت اللون نفسه، إضافة لوجود لمسات باللون الأسود اللامع مع عجلات 18 إنش خفيفة الوزن ذات لون أسود داكن

من حيث خيارات المحركات، نجد أن SLC 300 تأتي مع محرك 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر بقوة 244 حصان أوروبي و370 نيوتن.متر للعزم كي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.8 ثانية قبل بلوغ سرعة 250 كم/س القصوى، في حين أن نسخة AMG تأتي بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر بقوة 390 حصان أوروبي و520 نيوتن.متر للعزم كي تتسارع إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثانية فقط دون تغيير بالسرعة القصوى.

هذا وسيبدأ إصدار SLC الأخير بالوصول للوكالات العالمية خلال عام 2020 المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار حينها.