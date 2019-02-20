كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مزايا لتحويل سيارات البنزين إلى الغاز الطبيعي.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم سنقدم لكم أهم 6 مزايا لتحويل السيارات البنزين إلى الغاز الطبيعي بعد سعي عدد كبير من مالكي السيارات لتحويل سياراتهم بعد بعد موافقة الحكومة على إجراءات تشجيعية لذلك، وخاصة بعد توفير البنك المركزي التمويل بفائدة ٥٪ للنقل والأجرة.

واليكم المزايا الستة لتحويل السيارات البنزين للغاز الطبيعي:

1- تصبح السيارة صديقة للبيئة فإن العادم الناتج عن السيارة نظيف ولا يلوث البيئةحيث لا يحتوي العادم على عنصر الرصاص أو الكبريت. 2-توفير المال فإن سعر الغاز الطبيعي أقل من سعر البنزين.

2- درجة إحتراق الغاز الطبيعي عالية بالمقارنة مع البنزين ذات رائحة نفاذة ففي حالة حدوث تسريب ستشمها بشكل سريع، وبالتالي تعالج المشكلة بشكل سريع.

3- الغاز الطبيعي يساعد في تحسين عمل وكفاءة المحرك، فإن رقم الأوكتين للغاز الطبيعي 120 أي أعلى من البنزين فهو 80 ومن ثم تتفادى حدوث ظاهرة الصفع في حالة إستخدام الغاز الطبيعي.

4- تقل الإهتزازات عند إستخدام الغاز الطبيعي ومن ثم إطالة عمر المحرك.

5- لن تحتاج صيانة المحرك بشكل متكرر فإن استخدام الغاز الطبيعي يطيل الفترة بين كل صيانة للمحرك، حيث أن نواتج الاحتراق تكون نظيفة كما لا تؤثر على شمعات الاحتراق.

6- الغاز الطبيعي أكثر أمانا من البنزين، حيث أنه خفيف الوزن وسريع الإنتشار.