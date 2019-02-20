كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو الشرق الأوسط تكشف عن مركزها الإقليمي الجديد في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجهز مجموعة بي ام دبليو الشرق الأوسط لافتتاح مركزها الجديد للتدريب و الاحدث من نوعه بالمنطقة و ذلك يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، و ذلك خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار حيث يهدف الافتتاح الى تعزيز مسيرة الابتكار في المنطقة.

يأتي افتتاح المركز في اطار حرص المجموعة الالمانية على مواصلة الريادة لتطوير قطاع السيارات الكهربائية وهندستها لاول مرة في المنطقة، حيث يقع المركز في دبي الجنوب، وهي منطقة حرة و يتميز بقربه من مطار آل مكتوم الدولي ومعرض دبي للطيران معرض إكسبو دبي 2020.

تبلغ المساحة الاجمالية للمركز 3500 متر مربع، و قدرة تدريبية تصل الى 2000 موظف يشملون اقسام كالمبيعات و الصيانة وكل ما يخص خدمات ما بعد البيع باستخدام ما توصلت اليه تقنية السيارات الكهربائية بالكامل و الهجينة، وسيكون بإمكان موظفي BMW وMINI ورولز-رويس تعلم المهارات اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتطورة في قطاع صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة. وأثبتت مجموعة سيارات BMW i وBMW iPerformance أنها خيار جذاب وعملي وممتاز للراغبين بالتوقف عن استخدام السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين في المنطقة.

سيعزز افتتاح المركز اطلاق سيارتين كهربائيتين بالكامل في المنطقة لاول مرة ، BMW i3s وMINI PHEV حيث سيساهم المركز التدريب الشامل و المتخصص للموظفين من اجل تعزيز المهارة و القدرة لصيانة المركبات الكهربائية بالكامل ، حيث سيكون المركز الاول بين 3 مراكز اخرى حول العالم.

وبهذه المناسبة، علق الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة BMW في منطقة الشرق الأوسط: "تتماشى رؤيتنا الهادفة إلى اعتماد المزيد من التقنيات الذكية تمامًا مع أهداف دولة الإمارات ومراميها في أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار، ويتيح لنا افتتاح مركز التدريب في دبي أن نواصل مسيرتنا في توفير خدمات رائدة لعملائنا في الشرق الأوسط".

خصص المكتب الرئيسي لمجموعة بي ام دبليو ميزانية تطوير مركز التدريب الجديد، مؤكدًا التزام المجموعة التام والمتواصل بالمنطقة بالدرجة الأولى وأيضًا بعملائنا ووكلائنا المعتمدين. والآن أصبحت بي ام دبليو الشرق الأوسط على استعداد تام لدعم أحدث التقنيات المستقبلية وتلبية المتطلبات المتنامية للأسواق التي تشهد انتقالًا نحو تقنيات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية.

وتخطط مجموعة بي ام دبليو لإطلاق 25 طرازًا من السيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول العام 2025، بما في ذلك 12 سيارة كهربائية بالكامل. وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيدرب المركز الجديد موظفي الشركة وفريقها الفني لتلبية كافة المتطلبات.