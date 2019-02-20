كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي أفضل 10 سيارات تناسب السيدات في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقوم الشركات العالمية باستقطاب عدد كبير من السيدات عن طريق إنتاج سيارات بألوان مختلفة وبراقة تجذب المرأة، ووفقًا لموقع "كود في" الفرنسي، توفر مصر لعميلاتها في السوق المصري 10 سيارات فخمة وراقية، تتمثل في التالي:
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو موديل 2019 تعد السيارة الأرخص في السوق المحلي، وتصدرت مبيعات سوق السيارات الهاتشباك الصغيرة في 2018 الماضي.
وتتوفر ألتو في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بمحرك سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة 133.900 جنيه.
هيونداي i10
تعد هيونداي i10 من السيارات النسائية بامتياز، وتتوفر في السوق المصري بفئتين من التجهيزات وكلاهما مزود بمحرك 1200 سي سي بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.
وتبدأ الأسعار الرسمية لهيونداي i10 موديل 2019 التي تعد من الأكثر مبيعًا في فئتها بالسوق المحلي من 250.000 جنيه وتصل إلى 275.000 جنيه.
كيا بيكانتو
تقدم كيا أيقونتها "بيكانتو" الهاتشباك الصغيرة التي تحظى بشعبية بين الفتيات في مصر بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 87 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.
وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 285.000 جنيه.
فيات 500
تندرج فيات 500 ضمن قائمة أبرز السيارات التي يفضلها النساء حول العالم، وتتوفر في السوق المصري بفئتين من التجهيزات، الأولى هاتشباك وتستمد طاقتها من محرك 1200 سي سي بقوة بقوة 69 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
الفئة الثانية كوبيه مزودة بمحرك 1400 سي سي بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
فورد فوكاس
سجلت فورد فوكاس بما تمتلكه من تصميم خارجي وألوان جذابة اسمها في قائمة السيارات التي تفضلها النساء حول العالم.
وتتوفر فوكاس في مصر بـ3 فئات سيدان ومثلهم هاتشباك، وجميعها تعمل بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي موفر في الاستهلاك بقوة 123 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 354.900 جنيه لأقل فئة وتصل إلى 439.900 جنيه للفئة الأعلى.
رينو داستر
رينو داستر تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الصغيرة.
داستر من الخيارات المناسبة للسيدات بم توفره من مساحة داخلية وارتفاع خلوصها الأرضي وتصميمها الانسيابي.
وتقدم رينو داستر موديل 2019 في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات جميعها تعمل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
ميني كوبر
ميني كوبر الألمانية متاحة في مصر بنسختين، الأولى هاتشباك ثلاثية وخماسية الأبواب، وتبدأ أسعارها الرسمية من 470.000 جنيه وحتى 640.000 جنيه، والثانية كابريو بسعر يبدأ من 650.000 جنيه.
وتقدم السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 136 حصان، وثلاثة أنواع من نواقل الحركة الأول أوتوماتيك من 6 سرعات والثاني أوتوماتيك من 7 سرعات والثالث المتوفر بالنسخة الكابريو ستيبترونيك من 7 سرعات.
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك سيدان من السيارات التي يفضلها الكثير من النساء حول العالم، وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك 1600 سي سي بقوة 123 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
وتبدأ الأسعار الرسمية لموديل 2019 من السيارة 449.000 جنيه.
مازدا 3
مازدا 3 موديل 2019 متاحة في مصر بنسختين الأولى سيدان وتبدأ أسعارها من 358.000 جنيه للفئة الأولى و418.000 جنيه للفئة الثانية.
كما يتوفر نسخة هاتشباك سبورت بأسعار رسمية 422.000 جنيه.
وتستمد السيارة طاقتها من محرك 1600 سي سي بقوة 105 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.
مرسيدس GLC 250
سيارة مرسيدس GLC 250 هي الأغلى في القائمة حيث يبلغ سعرها الرسمي في السوق المصري مليون و420.000 جنيه.
وتتوفر سياراة مرسيدس التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 211 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات.
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