كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب أول صور لداخلية الجيل الجديد من لاند روفر ديفيندر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مازالت لاند روفر تعمل على الجيل الجديد كلياً من ديفيندر محاولةً إخفاء تفاصيلها وملامحها. إلا أن بعض من مصادر لاند روفر كشفت للمرة الأولى أول صورة لداخلية ديفيندر 2020.
يبدو من الصور أن الخارجية تغيرت بشكل جذري لتصبح أكثر عصرية و تطور مقارنة بالجيل السابق. أما من الداخل نلاحظ حصول ديفيندر على تصميم مشابه لسيارات لاند روفر الجديدة. حيث نلاحظ دمج لاند روفر بين البساطة و العصرية في ديفيندر والتي تشمل عدادات رقمية و نظام ترفيهي بالإضافة الى حصولها على ناقل حركة أوتوماتيكي من ZF.
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