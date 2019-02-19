كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تعلن إغلاق مصنعها ببريطانيا بحلول عام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، بصدد الإعلان عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون مما ستنتج عنه خسارة 3500 وظيفة، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن سكاي نيوز إن إعلان هوندا قد يَصدُر يوم الثلاثاء، وإن من المقرر إغلاق المصنع في 2022.

ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم هوندا للتعليق على التقرير حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأعمال البريطانية "تلك تكهنات، لذا نحن لا نعلق على ذلك".

وأنتجت هوندا ما يزيد قليلا عن 160 ألف سيارة في مصنعها البريطاني العام الماضي، حيث تصنع طرازي سيفيك وسي.في-آر، بما يمثل ما يزيد قليلا عن عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقالت الشركة الشهر الماضي إنها ستغلق عملياتها البريطانية لمدة ستة أيام في أبريل لمساعدتها في التصدي لأي اضطراب في الحدود قد ينتج عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت سكاي نيوز إن عوامل أخرى بخلاف الانفصال البريطاني يتردد أنها ساهمت في قرار هوندا، لكن أي إعلان مماثل سيأتي بعد أسبوعين فقط من إلغاء نيسان خططها لتصنيع سيارات طراز إكس-تريل الرياضية في بريطانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أيضا أن من المقرر أن تغلق هوندا المصنع.