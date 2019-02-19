كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبورجيني أوروس بيك أب تحصل على تصميم تخيلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصمم عن عمله على لامبورجيني أوروس بيك أب التي يفترض أن تنافس سيارات بيك أب فائقة الفخامة.
في الواقع لا نعتقد أن لامبورغيني قد تقدم على إنتاج أوروس بيك أب بالرغم مما يتميز به هذا التصميم من قوة وجرأة مخصصة للأداء على الطرق الوعرة وقدرة على حمل الأمتعة الرياضية لمغامرات فريدة.
من يدري فربما تغير الشركات نظرتها في السنوات القادمة، قبل سنوات لم يكن متوقعاً أن تنتج الشركات الفاخرة سيارات SUV!
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