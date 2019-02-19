الكشف عن معدلات استهلاك وقود كيا تيلورايد 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيئة حماية البيئة الأمريكية مؤخراً عن تقييمات معدلات استهلاك الوقود الرسمية الخاصة بطراز كيا تيلورايد 2020.

حسب الهيئة، حققت تيلورايد 2020 معدلات استهلاك جيدة تبلغ 14 لتر/100 كم داخل المدينة و11 لتر/100 كم على الطرق السريعة، ما يعني أن المتوسط يبلغ 12.5 لتر/100كم عند القيادة بنظام الدفع الأمامي، ولكن عند اختيار الدفع الرباعي، تنخفض الكفاءة قليلاً لتصبح معدلات الاستهلاك 15 لتر/100 كم بالمدن و12 لتر/100 كم بالطرق السريعة، في حين يصبح المتوسط 13.5 لتر/100 كم.

كما هو متوقع من كيا تيلورايد الجديدة، لا تختلف هذه المعدلات عن منافسيها كثيراً، حيث أن شيفروليه ترافيرس 2019 أمامية الدفع تستهلك 16 لتر/100 كم داخل المدن و10.5 لتر/100 كم بالطرق السريعة ليكون متوسطها 13.5 لتر/100 كم.

يذكر أن كيا تيلورايد 2020 تحمل محرك V6 سعة 3.8 لتر ذو قوة 291 حصان و355 نيوتن.متر للعزم، في حين تبدأ أسعارها بالولايات المتحدة عند 31,690$ (118,840 ريال) لفئة LX الأقل التي تأتي مع عجلات 18 إنش ونظام مساعدة ركن، إضافة لوجود 8 مقاعد وعجلة قيادة مغطاة بالجلود.

هذا وتأتي كافة فئات تيلورايد مع عدد من أنظمة السلامة المتقدمة بشكل قياسي، ما يتضمن كل من مساعد تفادي الاصطدامات الأمامية مع الحفاظ على الحارة، مراقبة البقعة العمياء والمرور الخلفي لتفادي الحوادث، مثبت سرعة ذكي مع ايقاف وتشغيل، مفتاح ذكي لتشغيل المحرك بضغطة زر والتنبيه عند ترك أي راكب بالمقاعد الخلفية قبل غلق السيارة.