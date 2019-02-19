كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جي إم سي تكشف عن سيارتها "أكاديا 2020" بتحديثات جديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة جي إم سي عن سيارتها الجديدة أكاديا موديل 2020 بتحديثات منتصف العمر.

تأتي التغييرات بتصميمات جديدة من الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية LED وأخرى خلفية على شكل حرف "C"، وتعزز تلك الإضافات المظهر القوي والعالي للسيارة.

ستتوفر أكاديا 2020 بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 230 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن متر جنباً إلى جنب مع 2.5 لتر 4 سلندر و 3.6 لتر V6 في فئات SLT ودينالي، وإضافة إلى المحرك الجديد، تأتي كافة الفئات بناقل حركة 9 سرعات، كما شملت التحديثات تقنيات جديدة في لوحة القيادة.

كما تتميز السيارة بأحدث نظام معلوماتي من جي إم سي بشاشة 8 إنش متصلة بنظام ملاحي، مع وجود واجهة مبسطة وملفات تعريف برنامج التشغيل التي يمكنها حفظ تفضيلات المستخدم والإعدادات المسبقة على الخدمات السحابية.

تقدم أكاديا 2020 نظام جي إم سي للمعلومات والترفيه أكثر ذكاء وأكثر سهولة، فهي توفر للمستخدمين إمكانية التعرف على الصوت بشكل أفضل، وشاشة تعمل باللمس أعلى دقة، و واجهة مبسطة تتطلب خطوات أقل لبعض المهام، إلى جانب تخطيطات شاشة أبسط مستوحاة من أحدث تقنيات الهواتف الذكية.

لم يتم إصدار تفاصيل أسعار جمس اكاديا 2020، لكن يفترض إعلانها عند إطلاقها بالأسواق نهاية العام الجاري على أن يتم إنتاجها بمصنع جنرال موتورز في ولاية تينيسي.