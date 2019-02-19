كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب أسعار سيارة "فورد اكسبلورر 2020" الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تداول بعض المعلومات المسربة على الانترنت بخصوص سعر سيارة فورد اكسبلورر 2020 وفقاً للأسواق العالمية. بحسب موقع Cars Direct من خلال كتيب يسوق لشراء أجدد سيارات فورد 2020، يبدو أن سعر فورد اكسبلورر 2020 سيبدأ من 33,860 دولار (126,975 ريال) مضاف لها رسوم الشحن. وستبدو أسعار الفئات المتبقية كالتالي: - فورد اكسبلورر XLT 2020 ستبدأ من 37,770 دولار (141,637 ريال). - فورد اكسبلورر Limited 2020 ستبدأ من 49,225 دولار (184,593 ريال). - فورد اكسبلورر Platinum 2020 من 59,345 دولار (222,543 ريال). - فورد اكسبلورر ST 2020 من 63,950 دولار (239,812 ريال).

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب أسعار سيارة "فورد اكسبلورر 2020" الجديدة كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.