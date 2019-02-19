الشيخ محمد بن زايد يطلق العربة الإماراتية “عجبان”

الخليج ٣٦٥ نت- دشّن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عربة “عجبان” المدرعة 447A التي تنتجها شركة “نمر” الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وتُصنف “عجبان” كسيارة تكتيكية عسكرية تقل 7 أفراد وتتميز بكابينة مدرعة عالية التكوين ومصممة لوحدات مختلفة مثل “فرق الاستجابة التكتيكية وحرس الحدود والاستطلاع ومكافحة التمرد والقوات الخاصة”، ويمكن تزويدها بنوعيات متعددة من الأسلحة الخفيفة، كما يعمل نظام الإطارات الداعمة لقدرة الآلية للمسير أكثر من 100 كيلومتر في حال إصابتها، وتمتلك خزان وقود مجهز بنظام معالجة ذاتية عند حدوث أي ثقب.

يُذكر أن عربة عجبان الجديدة هي نسخة مطورة من سلسلة «آليات عجبان»، وصُممت خصيصاً لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة، بما يوفر مستويات عالية من القدرة على البقاء والحركة والقوة النارية.