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الخليج ٣٦٥ نت – رغم أن معرض جنيف الدولي للسيارات قد يكون واحد من أصغر الفعاليات الخاصة بصناعة المحركات على الصعيد العالمي، إلا أنه يضم بشكل سنوي بعض أقوى العلامات في القطاع بشكل عام، ولذا من غير المفاجئ معرفة أننا سنرى خلال أحداثه هذا العام ما يزيد على 100 تدشين جديد.
في الوقت الذي نلاحظ فيه غياب العديد من العلامات عن الكثير من المعارض الأخرى، سيكون هناك قليل من الغائبون عن معرض جنيف 2019، وهو ما يتضمن فورد، هيونداي، جاكوار لاندروفر وفولفو، رغم أن علامة بولستار التابعة للأخيرة ستكون موجودة بطراز جديد كلياً.
يفتح المعرض السويسري أبوابه للصحفيين وممثلي الشركات والوكالات يومي 5 و6 مارس، قبل أن يبدأ الترحيب بالزوار من الجمهور ما بين يوم 7 وحتى 17 من الشهر ذاته، حيث سنرى خلال أحداثه تدشين العديد من الموديلات الجديدة، ما يتضمن الجيل الثامن من فولكس واجن جولف وSUV جديدة من علامة لاجوندا شقيقة استون مارتن.
هذا وسوف نستعرض معكم اليوم في دليلنا الشامل أبرز السيارات الإنتاجية والنسخ الاختبارية التي ستظهر بمعرض جنيف القادم عبر ذكر اسم وصورة مختلف الطرازات.
سانج يونج تيفولي
مرسيدس CLA شوتينج بريك
لكزس LC الكشف
اودي ABT A6 افانت
اودي ABT +RS4
ABT e-Transporter
SUV الفا روميو الصغيرة
بي ام دبليو الباينا B7 xDrive
اودي E-Tron الاختبارية
اودي RS Q3
اودي S8
اودي TT RS
اوروس سينات
بنتلي بنتايجا سبيد
بي ام دبليو الفئة الثالثة تورينج
بي ام دبليو 530e iPerformance الهجينة
بي ام دبليو الفئة السابعة
بي ام دبليو X3 وX4 كومبيتيشن M
بوجاتي شيرون سبورت إصدار 110 Ans
هايبركار بوجاتي
كيا اكسيد
لامبورجيني هوراكان ايفو
لكزس UX300e
مازدا MX-5
ماكلارين 600LT سبايدر
مرسيدس AMG GLC 63
مرسيدس AMG A45
مرسيدس V-Class
مرسيدس AMG GT R رودستر
ميني كوبر S إصدار 60 عام الخاص
مورجان الرياضية عريضة الهيكل
بولستار 2 الكهربائية
بورش 718 كايمان وبوكستر T
بورش تايكان
سكودا كاميك
سكودا سوبيرب
سانج يونج كوراندو
سوبارو e-Boxer الهجينة
مرسيدس G-Class انفيرنو
فولكس واجن جولف GTI TCR
فولكس واجن جولف Mk8
فولكس واجن باسات
فولكس واجن T-Cross
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” الدليل الشامل لأبرز السيارات التي ستنطلق في معرض جنيف للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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