كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمبتدئين في القيادة.. قواعد يجب الالتزام بها تجنبا للحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى خبراء أنه على السائقين المبتدئين أن يدركوا بأنهم سيظلون يتعلمون أشياء جديدة طالما بقيت أيديهم تقبض على عجلة القيادة وأقدامهم فوق الدواسات، وإذا كنت مبتدأ في قيادة السيارات إليك مجموعة من الأشياء التي يجب معرفتها لتجنب الحوادث على الطرق،

العوامل الحيوية

يجب قبل الانطلاق بالسيارة التأكد من عدم وجود أي خلل في الميكانيكا أو الكهرباء أو نقص في مياه التبريد أو زيوت الحركة الخاصة بها.

إحماء المحرك

يجب على السائق عدم الضغط بشدة على دواسة البنزين خلال عملية إحماء المحرك التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق للسيارات القديمة فيم لا تحتاج غالبية السيارات الحديثة إلى تسخين.

ويتوجب على السائق خلال مرحلة الإحماء عدم الضغط بصورة متقطعة، فالضغط يكون بشكل تدريجي.

الانطلاق بسرعة

يجب على السائق تجنب الانطلاق بسرعات مرتفعة وبشكل مفاجئ بعد تشغيل السيارة، خاصة إذا كان المقود منحرفا لأقصى اليمين أو اليسار.

المنحنيات

يجب على السائق المبتدئ في القيادة تجنب عبور المنحنيات الحادة بسرعة عالية أو الانحراف يمينًا أو يسارا بشكل مفاجئ.

انحراف المقود

ينصح بعدم ترك مقود السيارة منحرفا لأقصى اليمين أو اليسار لمدة تزيد عن 10 ثوان، وهذا ينسحب على حالات ثبات السيارة أو حركتها أو الضغط على المكابح.

الانتظار

خلال أوقات الانتظار أو بعد صف السيارة يجب التأكد أن ناقل الحركة في وضع الفصل "المور".

ناقل السرعة

يجب على قائدي السيارات المزودة بناقل حركة ذاتي "أوتوماتيكي" تجنب النقل من وضع الرجوع للخلف إلى وضع التوقف أو العكس أثناء تحرك السيارة، أما نواقل الحركة اليدوية فيجب كذلك الحرص على عدم تحريكه من حالة الرجوع للخلف إلى السرعة الأولى أو العكس إلا عندما تكون السيارة ساكنة تماما.

وسائل الأمان

يجب الالتزام باستخدام وسائل الأمان بالسيارة مثل ربط حزام الأمان وعدم تعطيل أنظمة الإنذار مثل صوت تنبيه نظام مراقبة المسار.

صوت الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة وخاصة بأصوات صاخبة قد يؤدي إلى تشتت انتباه السائق عن مراقبة الطريق.