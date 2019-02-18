“بالصور” شاهد مجموعة سيارات جاكي شان

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن الممثل الشهير جاكي شان ذو الأصول الصينية هو واحد من أشهر نجوم أفلام هوليوود حول العالم، وهو ما مكنه من أن يصبح أيضاً واحد من أعلى الممثلين ثروة وأجراً، حيث أن الفنان البالغ من العمر 65 عاماً تبلغ ثروته حالياً 350 مليون دولار (1.312 مليار ريال)، ما جعله يأتي في المرتبة رقم 20 لأعلى المشاهير دخلاً في العالم عام 2016، فدعونا نتعرف اليوم على أهم سياراته.

تضم مجموعة جاكي شان عدد كبير من السيارات الرياضية والفاخرة المتنوعة، حيث يمكننا أن نبدأ تعدادها مع بنتلي مولسان الفخمة موديل 2013، والمعروفة بدمجها بين الفخامة الفائقة والأداء القوي.

كما يمكننا معرفة مدى حب شان لعلامة ميتسوبيشي عبر رؤيتنا لـSUV باجيرو التي مازال يمتلكها بجانب كل من لانسر ايفولوشن 8 التي اشتراها بسعر 77,000$ (288,750 ريال)، و3000GT الاختبارية التي يمتلكها منذ عام 1993، ما يأتي نتيجة لعقد شراكة طويل بين الممثل الشهير والشركة اليابانية المعروفة التي كان يقود سياراتها في مختلف أفلامه.

من بين سيارات جاكي شان نجد أيضاً العديد من النسخ الخاصة المخصصة له، حيث يكون من أبرزها نسخة تحمل اسمه من لامبورجيني افينتادور البالغ قيمتها 1.18 مليون دولار (4.42 مليون ريال)، والتي حصل عليها كهدية عند بلوغه 60 عاماً.

طرحت ميتسوبيشي أيضاً إصدار خاص باسم جاكي شان من طراز لانسر إيفوليوشن IX في عام 1995 بإنتاج 50 نسخة منها فقط تحمل جميعاً توقيعه، حيث مازال يمتلك الممثل المعروف نسخة منها حالياً.

هذا ولا يجب أن ننسى في النهاية ذكر امتلاكه أيضاً لنسخة من لامبورجيني مورسيلاجو الرياضية البالغ سعرها 250,000$ (937,500 ريال) وسوبارو امبريزا البالغ سعرها 32,000$ (120,000 ريال) فقط لتكون بين أرخص سياراته.