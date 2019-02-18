فريق ألفا روميو يكشف عن ألوان سيارته الرسمية “سي38” لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف فريق ألفا روميو ريسنغ، ساوبر سابقا الذي يسعى لتعزيز مكانته في وسط ترتيب الصانعين عن الوان سيارته قبيل البدء بتجارب الشتوية الأولى في برشلونة اليوم لخوض غمار سباقات موسم 2019 لبطولة العالم للفورمولا 1.

وكان ألفا روميو ساوبر من الفرق التي تقدمت بشكل ملحوظ بإحداث التطوير والتحسينات الموسم الماضي محققاً نتائجاً رائعة مكتفياً بالمركز الثامن في الترتيب العام برصيد 48 نقطة.

كانت ألفا روميو قد قدمت في وقت سابق لمحة أولية عن سيارتها الجديدة بكسوة تمويهة مليئة بالقلوب في يوم عيد الحب، لكن “سي38” تعود مرة أخرى إلى نظام ألوان مماثلة للموسم الماضي.

عودة كيمي رايكونن للفريق الذي بدأ فيه مرحلته الأولى في عالم الفورمولا واحد بعد 18 عاما هو الأبرز في إختبارات الشتوية بجانب السائق المستجد القادم من أكادمية فيراري الإيطالي أنطونيو جيوفينازي.





