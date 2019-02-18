الكشف عن سيارة فيراري “أس اف 90” الجديدة لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف فيراري عن سيارة الفورمولا 1 الجديدة يوم الجمعة، السيارة التي يأمل الكثير بأن تنهي أخيرا جفاف البطولات وتعزيز المنافسة.

وكان مدير الفريق ماتيا بينوتو والسائقان الألماني سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير القادم من موناكو على خشبة المسرح لعرض السيارة التي سميت SF90 لإحياء الذكرى 90 من تأسيس الفريق الإيطالي في عام 2019. وإنضم إليهما رئيس فيراري جون إلكان والرئيس التنفيذي لويس كاميليري.

وقال كاميليري: “تجسد السيارة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتعكس اللوائح الجديدة للموسم المقبل، وهي ثمرة العمل الهائل والموهبة الجماعية لكل شخص في سكوديريا”.

ويتميز لون سيارة فيراري باللون الكلاسيكي للفريق، الأحمرالمطفي مع عدم تواجد اللون الأبيض على عكس الموسم الماضي.

وفاز فيتيل بالسباقين الإفتتاحيين في موسم 2018 إذ توج بالمركز الأول وحصل على ثلاثة منصات تتويج من أول أربعة ولكن أداء فيراري تضاءل مع مرور العام مما مكًن فريق مرسيدس من الهيمنة والفوز بلقب السائقين للمرة الخامسة على التوالي مع لويس هاميلتون.

وعلى أمل إنهاء ماعانه الفريق، فلم يفز فيراري بلقب بطولة الصانعين منذ عام 2008 في حين حقق كيمي رايكونن لقب السائقين الأخير مع الحصان الجامح والفوز بالبطولة منذ عام 2007.

وقال كاميليري “الموسم الماضي كان أفضل ما لدينا في السنوات العشر الماضية ، إلا أننا لم نحقق أهدافنا”. “مثل هذه النكسة ليس من السهل أبدا ابتلاعها ، لكنني أؤكد لكم أننا نتطلع قدما إلى التزام وعزم قويين.”

وقال لوكلير: “أنا متحمس للغاية لبدء هذه المغامرة الجديدة.”

“إنه حلم منذ أن كنت طفلاً. يله من يوم عاطفي للغاية بالنسبة لي.”

كما تمت ترقية بينوتو من كبير المسؤولين الفنيين حيث تسلمها من ماوريزيو أريفابينى.

يبدأ الموسم في 17 مارس بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن.





