كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. فورد موستانج ستظهر بمحرك 4 سلندر جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلت فورد موستانج عن محرك V6 وهذا ما أحدث فجوة وخيارات أقل من المحركات بالنسبة لمنافسينها مثل شيفروليه كمارو، وكما أفادت المصادر أن فورد تفكر لإطلاق خيار جديد من موستانج بمحرك 4 سلندر تيربو آخر حيث أن المحرك الحالي يأتي بسعة 2.3 لتر تيربو بقوة 310 حصان وبعزم 475 نيوتن-متر، ومن المتوقع أن يكون المحرك الجديد هو نفس المحرك الموجود على فورد فوكس RS الذي يأتي بسعة 2.3 لتر تيربو بقوة 350 حصان وبعزم 475 نيوتن-متر.

وفي هذا الشأن صرّح المتحدث الرسمي باسم فورد السيد مايك ليفين: "نحن دائمًا نرفع مستوى موستانج وسنشارك المزيد من الأخبار المثيرة هذا الربيع".

لم يتبقى الكثير على الربيع لنتأكد من صحة هذه الأخبار. فما رأيكم أعزائنا القراء، هل ترون أن موستانج بحاجة إلى محرك 4 سلندر أقوى من الحالي؟