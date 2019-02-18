كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار سيارات "سوبارو" في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الفترة الأخيرة استطاعت شركة أبو غالي موتورز (باعتبارها وكيل لسيارات سوبارو في مصر) أن تحصل على المركز الأول بين وكلاء سوبارو اليابانية على مستوى العالم بعد تحقيقها أعلى نسبة نمو لنتائج الأعمال خلال عام 2018 الماضي، لذلك نُقدم لكم استعراض لأسعار سيارات سوبارو المتاحة من أبو غالي موتورز في السوق المحلي: سوبارو XV: وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 114 حصان ومتوفرة بثلاثة فئات أسعارها كالتالي: - فئة أول بسعر 430 ألف جنيه. - فئة ثانية بسعر 485 ألف جنيه. - فئة ثالثة بسعر 509 ألف و900 جنيه. سوبارو امبريزا: وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 114 حصان ومتوفرة بثلاثة فئات أسعارها كالتالي: - فئة أول بسعر 370 ألف جنيه. - فئة ثانية بسعر 415 ألف جنيه. - فئة ثالثة بسعر 444 ألف جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار سيارات "سوبارو" في السوق المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.